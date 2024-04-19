Здоровье 19 апреля 2024, 13:01 Педиатр Котова рассказала об опасности кофе для детей младше семи лет

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Кофе стоит умеренно употреблять во взрослом возрасте, а детям и вовсе лучше не давать его пробовать. Об этом рассказала педиатр Юлия Котова в беседе с РИАМО.

По ее словам, всплески кортизола, которые провоцирует напиток, представляют опасность для незрелой нервной системы ребенка. До семи лет необходимо исключить кофеин из рациона.

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Врач отметила, что более полезной альтернативой станут чай или какао, добавил сайт kp.ru.