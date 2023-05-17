Здоровье 17 мая 2023, 18:59 Педиатр Котова рассказала, что анорексией стали чаще страдать дети

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Из-за нездоровых стандартов красоты, пропагандирующих болезненную худобу, анорексия сильно помолодела. Об этом «Общественной службе новостей» рассказала педиатр Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Наталья Котова.

По ее словам, даже дети в 10-11 лет становятся жертвами анорексии. Многие постепенно уменьшают количество еды в порции, другие — пользуются советами из интернета. Недобор массы тела в таком возрасте мешает нормальному развитию организма. Для ребенка это заболевание еще более губительно, чем для взрослого.

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«Ребят с этим психиатрическим расстройством мы отправляем в детские психиатрические больницы в отделения, где занимаются лечением нервной анорексии», — рассказала Наталья Котова.

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