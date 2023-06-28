Здоровье 28 июня 2023, 17:41 Педиатр Кичаева призвала родителей воздержаться от приема лекарств при детях

Читать 360tv в

Педиатр Софья Кичаева разъяснила «Газете.Ru», что родителям не стоит принимать лекарства на глазах у своих детей.

Врач заметила, что маленькие дети зачастую хотят попробовать взрослые лекарства. Чтобы не допустить этого, Кичаева посоветовала хранить аптечку в месте, недоступном для детей. Также она порекомендовала руководствоваться правилом: после приема препарата сразу убрать его в аптечку.

Реклама

«Не выбрасывайте коробки с таблетками в мусорное ведро на глазах у малыша. Он обязательно туда заглянет!» — цитирует педиатра «Царьград».