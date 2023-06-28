28 июня 2023, 17:41
Педиатр Кичаева призвала родителей воздержаться от приема лекарств при детях
Педиатр Софья Кичаева разъяснила «Газете.Ru», что родителям не стоит принимать лекарства на глазах у своих детей.
Врач заметила, что маленькие дети зачастую хотят попробовать взрослые лекарства. Чтобы не допустить этого, Кичаева посоветовала хранить аптечку в месте, недоступном для детей. Также она порекомендовала руководствоваться правилом: после приема препарата сразу убрать его в аптечку.
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«Не выбрасывайте коробки с таблетками в мусорное ведро на глазах у малыша. Он обязательно туда заглянет!» — цитирует педиатра «Царьград».
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