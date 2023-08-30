Здоровье 30 августа 2023, 16:15 Педиатр Казаринова рассказала, что в школе ребенок может подхватить вирусную инфекцию

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Школа является настоящим рассадником различных заболеваний, которые может подхватить ребенок. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-педиатр Злата Казаринова.

По ее словам, чаще всего дети заражаются ротавирусом, герпесом, энтеро-, адено-, риновирусом, ветрянкой, гриппом и корью, добавило «ФедералПресс». Поэтому важно заботиться об иммунитете школьника, в частности, следить за его питанием и достаточной физнагрузкой. Кроме того, не лишним будет напомнить ребенку о правилах гигиены.

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