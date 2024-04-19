Здоровье 19 апреля 2024, 12:49 Педиатр Кашаба рассказал, что первую прививку от клещей нельзя вводить перед началом летнего сезона

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Врач-педиатр Виктор Кашаба в беседе с журналистами NEWS.ru рассказал, что детям от одного года можно смело делать трехэтапную прививку от клещей, однако важно соблюдать временные рамки.

«Прививка сильно бьет по иммунитету, но она того стоит. Осложнения от перенесенных заболеваний куда сложнее, вплоть до смертельного исхода», — сказал специалист.

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Медик пояснил, что первая вакцина от клещей вводится еще с осени, но ни в коем случае не перед началом весеннего сезона. Кроме того, летом важно использовать специальные спреи для защиты от насекомых, написал сайт kp.ru.