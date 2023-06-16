Здоровье 16 июня 2023, 16:07 Педиатр Каантамыке рассказала, что желание ребенка есть глину может говорить об анемии

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Если у ребенка изменились пищевые пристрастия, его потянуло ни кислое, сухие крупы или глину, это может быть свидетельством анемии. Об этом Life рассказала врач-педиатр клиники «МЕДСИ в Котельниках» Надежда Каантамыке.

По ее словам, также о низком уровне гемоглобина говорят появление «заедов» в уголках рта, головных болей, слабости и головокружений. Также могут начать выпадать волосы, а ногти и кожа стать сухими.

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«У ребенка может появиться пристрастие к кислым, соленым, острым продуктам, сухим крупам, несъедобным веществам — земля, глина, мел», — отметила педиатр.

Он подчеркнула, что при пояалнеии приемов нужно сразу обратиться к врачу.

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