Педиатр: из-за режима самоизоляции увеличится детская смертность

По его словам, «летальность увеличится однозначно», «стоит ожидать обострение хронических заболеваний, вследствие того, что 4 млрд людей сидят на карантине, а это гиподинамия, отсутствие свежего воздуха и последующее снижение иммунитета и обмена веществ».

Также Тимаков объяснил, что в связи с коронавирусом некоторые дети находятся в группе риска.

«Дети действительно болеют коронавирусом легче, но до 5 лет инфекция переносится тяжелее, у детей с хроническими заболеваниями также тяжелее», — рассказал он.