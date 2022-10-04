Педиатр Фукс посоветовал давать детям капусту и шпинат для развития | 360°

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Педиатр Фукс посоветовал давать детям капусту и шпинат для развития

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Некоторые продукты могут быть полезны для развития детей. Педиатр больницы Университета Кентукки (США) Джордж Фукс рассказал, какими продуктами стоит кормить ребенка. Об этом сообщил «Ридус».

Специалист рассказал, что некоторые родители дают детям пищевые добавки, однако они не всегда могут принести пользу. По этой причине не стоит принимать их без рецепта.

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Гораздо лучше заменить их на такие овощи, как капуста, шпинат, брокколи, морковь, сладкий картофель и тыква. В них содержится большое количество витамина A. Кроме того, полезными для здоровья детей являются цельнозерновые продукты, зеленые овощи, бананы и коричневый рис, так как имеют в себе витаминами группы B.

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