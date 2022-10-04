Педиатр Фукс посоветовал давать детям капусту и шпинат для развития | 360°

Все новости
Мир
04 октября 2022, 23:57
Директор по этике Activision Blizzard Таунсенд покинула должность из-за скандала
Здоровье
04 октября 2022, 23:57
Педиатр Фукс посоветовал давать детям капусту и шпинат для развития
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Происшествия
04 октября 2022, 23:43
Злоумышленники разгромили кладбище в Пермском крае
Интересное
04 октября 2022, 23:43
Занятия музыкой улучшат кратковременную память
Эксклюзив
04 октября 2022, 23:39
«Неправда». Источник сообщил, что некрофил из Подмосковья не работал ритуальным агентом
Мир
04 октября 2022, 23:37
Европейские авиакомпании не пустили россиян на борт. Но отстоять свои права можно
Спорт
04 октября 2022, 23:37
Талалаеву предложили возглавить армянскую сборную по футболу
Мир
04 октября 2022, 23:33
«Родившись мальчиком, не обязательно им быть». Украинское образование разрушало семейные ценности
Происшествия
04 октября 2022, 23:26
Самолет ВКС России едва не столкнулся с беспилотниками США в Сирии