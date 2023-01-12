Здоровье 12 января 2023, 22:37 Педиатр Елена Мескина объяснила, чем заменить детский ибупрофен в свечах

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Дефицит детского ибупрофена в свечах, который обнаружили в аптеках Подмосковья, легко компенсируется тем же препаратом в виде суспензии. Об этом «Ридусу» рассказала профессор кафедры педиатрии руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ Елена Мескина.

По ее словам, бить тревогу рано. Никакой проблемы в отсутствии свечей нет. А запасов ибупрофена в суспензии, по заверениям Росздравнадзора, хватит еще минимум на полгода.

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«Абсолютно взаимозаменяются. Эти две лекарственные формы учитывают различные жизненные ситуации. Например, если у ребенка рвота, ему проще поставить свечку. С точки зрения практического применения они равнозначны», — подчеркнула Елена Мескина.

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Она добавила, что для понижения температуры детям рекомендуют два препарата: ибупрофен и парацетамол. И, если необходима лекарственная форма именно свечки, то второго лекарства в этом виде хватает. Кроме того, суппозитории вводят детям, потому что они не очень любят глотать таблетки или горькие микстуры. Но поводов для паники и принятия мер экстренного реагирования, по мнению врача, нет.