Здоровье 12 января 2024, 16:27 Педиатр Беляева рассказала, что чрезмерное укачивание младенца может быть смертельно опасным

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Врач общей практики Мария Беляева в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, почему укачивание может быть смертельно опасно для ребенка.

По ее словам, у новорожденных при сильном укачивании может развиться «синдром детского сотрясения» или «синдром встряхнутого ребенка», написал сайт rostovgazeta.ru.

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Чаще всего заподозрить этот синдром можно по рвоте и нарушению работы мозга. Иногда он заканчивается летальным исходом, добавила медик.