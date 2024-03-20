Здоровье 20 марта 2024, 13:15 Педиатр Балябина порекомендовала родителям не давать детям много сладкого весной

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Врач-педиатр Наталья Балябина в беседе с изданием РИАМО порекомендовала родителям не кормить детей большим количеством сладостей с наступлением весны.

Как пояснила медик, у многих малышей после зимы ослаблен иммунитет. Детям важно иметь полноценное и здоровое питание.

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«Большое количество сладостей, фастфуда ведет к росту патогенной флоры, прекрасной почвы для кишечных инфекций», — процитировал сайт kp.ru медика.

Весной дети нуждаются в прогулках на свежем воздухе, правильном питании и физической активности. Также важно проходить своевременную вакцинацию.