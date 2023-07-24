Здоровье 24 июля 2023, 19:09 Педагог по этикету Николаева посоветовала не брать на работу еду с резким запахом

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Не стоит брать с собой на работу еду с резким запахом, так как это может помешать коллегам. Такую рекомендацию дала педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, лучше отказаться от блюд с чесноком или квашеной капустой. В идеале на работе должно быть специально отведенное место для приема пищи. Обеспечение такого пространства должно входить в обязанности работодателя.