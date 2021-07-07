Врачи назвали самые опасные для печени продукты

Печень — важнейший орган, который выполняет множество жизненно необходимых функций. Сайт «Доктор Питер» собрал медицинские исследования, рассказывающие, каких продуктов лучше избегать, чтобы сохранить печень здоровой.

В первую очередь стоит опасаться продуктов с высоким содержанием сахара — особенно сладких газировок. В них содержится большое количество ароматизаторов и химических добавок, которые перегружают печень. Также не стоит есть слишком много фруктов из-за большого количества сахара.

Про вред алкоголя для печени знают почти все. Медики утверждают, что не стоит также мешать алкоголь со сладкими газировками даже в маленьких дозах, для печени это двойной удар.

Большое количество соли тоже перегружает орган — особенно стоит опасаться чипсов и сухариков, в одной пачке которых иногда содержится суточная норма потребления.

Кроме того, не следует злоупотреблять любой высокоуглеводной пищей и жареной едой. А колбасы и сосиски лучше заменить обычным нежирным мясом, написал сайт «Русская планета».