Пчеловод рассказал, когда мед становится опасным

Если добавить мед в кипяток, то все полезные элементы улетучатся и начнет вырабатываться яд. Об этом Ura.ru рассказал пчеловод, владелец и генеральный директор корпорации «Абхазский мед» Даури Тугуш.

«С кипятком пить мед нельзя. Мед вырабатывает в кипятке вещество диоксометил, а это яд. Мед нужно разбавлять с водой температуры не более 40 градусов, то есть в меру теплой», — объяснил он.

Диетолог Алексей Калинчев подтвердил, что действительно большинство полезных компонентов меда разрушаются в кипятке и мед теряет все свои полезные свойства. По его словам, нет никакой опасности, если просто запивать мед негорячим чаем. Диетолог добавил, что мед в принципе может содержать вредные вещества — пестициды, соли тяжелых металлов, так что нужно быть внимательным при покупке.

Ранее подмосковный фермер запустил производство меда из борщевика. Оказывается, борщевик Сосновского — это не только вредоносный сорняк, с которым массово борются по всей России, но и неплохое медоносное растение.