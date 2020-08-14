Пчеловод дал советы перед покупкой меда

Разнотравные меды — одни из лучших по соотношению цены и качества. В зависимости от состава стоимость колеблется от 250 до 500 рублей за килограмм. Сорта более популярного липового меда дороже: за чистый мед придется отдать до 900 рублей. За смеси с донником или кипреем могут попросить 500-600 рублей.

Липовый мед рекомендуется принимать при простуде, а донниковый — при расстройствах кишечника.

Пчеловод предупредил, что некоторым любителям сладкого продукта стоит опасаться аллергической реакции на определенные сорта. Совсем не вызывает аллергии только белая акация. Белые сорта меда менее аллергенны, чем темные, рассказал Кукс.

На стационарных пасеках возле сельскохозяйственных угодий в мед могут попасть химикаты для обработки полей. Правда, такие пчеловоды обычно делают мед для себя, поэтому в продажу он не идет.

Кроме того, президент союза пчеловодов рассказал о подделках и фальсификациях.

«Подделок уже два года на рынке нет. Есть некие продукты, которые называются медом, но продаются абсолютно законно», — пояснил он.

По словам специалиста, все эти «медовые продукты» имеют разную степень сомнительности. «Медомиксы» и «медокремы» — кондитерские изделия из меда с добавлением других продуктов, например, сока или кусочков фруктов. А «мед кукурузный» — не более чем кукурузная патока, в нем совсем нет пчелиного меда. Настоящий мед продается под этикеткой «Мед пчелиный натуральный», на нем указан ГОСТ.

Медовый Спас — один из крупнейших православных праздников, он отмечается 14 августа.