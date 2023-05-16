Здоровье 16 мая 2023, 09:22 Павильоны «Здоровая Москва» вернулись в парки столицы Мэр Москвы Собянин пригласил москвичей в парки столицы проверить здоровье Сайт мэра и правительства Москвы

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В столичных парках вновь открылись павильоны «Здоровая Москва». В них можно бесплатно провести полную диагностику всего организма. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

Для медицинского осмотра необходимо пройти анкетирование. Сделать это можно онлайн или на месте. Затем специалисты измерят рост, вес, индекс массы тела и артериальное давление. Также они проведут экспресс-анализы на уровень сахара и холестерина в крови, ЭКГ, биоимпедансометрию и измерят внутриглазное давление.

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«При необходимости в программу включают спирометрию, пульсоксиметрию, осмотр акушеркой, общий и биохимический анализы крови, в том числе на D-димер — маркер тромбообразования», — уточнил Собянин.

Он подчеркнул, что в павильонах установили современное оборудование. Все результаты исследований сохраняют в медицинской карте пациента.

Прием специалистов «Здоровой Москвы» проходит без предварительной записи с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Обследование занимает около часа. При себе необходимо иметь паспорт и московский полис ОМС.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что все больше горожан осознают важность ранней диагностики заболеваний.