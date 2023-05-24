Здоровье 24 мая 2023, 12:35 Павильоны «Здоровая Москва» проведут бесплатную диспансеризацию Мэр Москвы Собянин: павильоны здоровья открыли запись на бесплатную диспансеризацию Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Медицинские сотрудники павильонов «Здоровая Москва» проведут бесплатную диспансеризацию для жителей города. Для того чтобы пройти обследование, необходимо заполнить анкету в режиме онлайн или на месте в информкиосках, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сделать это можно в электронной медкарте: в разделе „Моя диспансеризация“ на mos.ru или в разделе „Диспансеризация“ в мобильном приложении „ЕМИАС.Инфо“», — рассказал он.

Реклама

Анкетирование необходимо для оценки врачами факторов риска развития хронических заболеваний.

Обследование могут пройти все желающие старше 18 лет. Пациенты должны быть прикреплены к городским поликлиникам, иметь при себе полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и документ, удостоверяющий личность.

Павильоны «Здоровая Москва» работают в каждом районе столицы без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00.

Пункты медицинского осмотра открыли в городе в середине мая. В них установили современное оборудование. Помимо диспансеризации, в программу обследования включили спирометрию, пульсоксиметрию, осмотр акушеркой, общий и биохимический анализы крови, в том числе на D-димер — маркер тромбообразования.