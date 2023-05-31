Здоровье 31 мая 2023, 19:35 Павильон «Здоровая Москва» в сквере у «Пражской» стал самым популярным в мае Сайт мэра и правительства Москвы

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В мае самым востребованным среди москвичей оказался павильон «Здоровая Москва», который расположен в сквере рядом со станцией метро «Пражская». Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы.

В Москве более двух недель снова работают павильоны «Здоровая Москва», в которых жители могут бесплатно и без предварительной регистрации пройти медобследование. Помимо различных диагностических исследований, есть возможность проверить здоровье после перенесенного COVID-19.

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С каждым годом становится все больше желающих быстро и в комфортных условиях обследоваться без предварительной записи.

«Самым популярным среди москвичей стал павильон в сквере у метро „Пражская“. Также пользуются популярностью парк „Ангарские пруды“ и сквер по Олонецкому проезду, где расположены второй и третий по посещаемости павильоны соответственно», — отметили в Минздраве.

Павильоны проекта «Здоровая Москва» работают ежедневно и без выходных, с 08:00 до 20:00. Посетителям необходимо иметь при себе московский полис ОМС.

Ранее москвичей пригласили на бесплатный марафон «100 дней здоровья», который пройдет 1 июня.