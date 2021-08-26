В России пациенты заметили нехватку важных импортных лекарств от артрита. Предварительно, дефицит возник потому, что крупнейший поставщик остановил конвейер из-за смены упаковки. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на ревматологическую ассоциацию «Надежда».

Например, наблюдается острый дефицит раствора метотрексата, внесенного правительством в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Его принимают около 2–2,5 миллиона человек, а перерыв в лечении может быть опасен.

Дефицит с раствором был замечен с начала августа 2021 года. По словам вице-президента ассоциации «Надежда» Полины Пчельниковой, Sandoz является крупнейшим поставщиком метотрексата на российский рынок.

Тем не менее в Федеральной антимонопольной службе заявили, что в стране, помимо Sandoz, производить или продавать препарат могут еще шесть компаний. У всех лекарств одинаковые характеристики и показания к применению. Поэтому ведомство считает, что для большинства форм выпуска раствора метотрексата рисков дефицита не ожидается.