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    04 марта 2021, 09:13

    Пациенты с болезнью Гоше остались без лекарств в России

    Наза Салех Захи

    Россияне с болезнью Гоше по крайней мере два месяца не получают жизненно необходимый им препарат. Во Всероссийском союзе пациентов заявили, что такая ситуация с лекарством из списка федеральной программы «14 высокозатратных нозологий» произошла впервые.

    Пациенты с болезнью Гоше остались без лекарств в России

    По данным организации, два аукциона на поставку отечественного биоаналога препарата сорвались. Когда пройдет третий, неизвестно. Об этом написала газета «Известия».

    Пациенты, которых в России 450 человек, до 2019 года получали оригинальный препарат имиглюцераза. Его производит международная французская фармацевтическая компания «Санофи». В какой-то момент российская компания «Генериум» создала его биоаналог — глуразим.

    Купить препарат в аптеках невозможно, так как государство закупает его для пациентов с редкими заболеваниями и выдает бесплатно. Глуразим — дорогое лекарство. Одна упаковка может обойтись в 60 тысяч рублей. Месячный курс терапии при болезни Гоше может стоить до 1,5 миллиона рублей.

    В компании «Генериум», которая с 2020 года не участвует в закупках, заявили, что не принимают участия в аукционах, так как являются лишь производителем препарата. В 2021 году организация доставила дистрибутору семимесячной запас лекарства.

    Болезнь Гоше — редкое заболевание, когда организм неспособен сам расщеплять жиры. Без постоянной терапии пациенты страдают от нарушений свертываемости крови, увеличения селезенки, проблем с костями. Обеспечение лекарствами пациентов с этим заболеванием ведется по федеральной программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий».