Пациенты перечислили пять странных симптомов ковида

Испанские специалисты изучили симптомы ковида у нескольких сотен пациентов. Оказалось, что у заразившихся были пять нетипичных проявлений заболевания, связанных с ротовой полостью, ладонями и ступнями.

Опрос 666 пациентов с коронавирусом проводила группа мадридских ученых, пишет Daily Express. Почти у четверти осмотренных людей наблюдались схожие нетипичные проявления болезни. Специалисты зафиксировали у пациентов опухание и воспаление языка, отек рта и язвочки. Кроме того, у некоторых людей на языке были небольшие бугры и пятна.

Каждый десятый пациент жаловался на жжение в ладонях и ступнях. При этом такие симптомы были только у взрослых людей с пневмонией. По словам ученых, эти признаки нельзя расценивать в качестве универсального индикатора при выявлении коронавируса.

Ученые Оксфордского университета ранее сообщили, что у 33,6% перенесших коронавирус людей появлялись психиатрические или неврологические заболевания. Изменения происходили в течение полугода. При этом медики считают, что к депрессии может привести страх заражения, а не сам коронавирус.