Здоровье 15 февраля 2024, 16:45 Пациенты московских больниц смогут видеть историю болезни онлайн Ракова: пациенты в Москве смогут видеть свою историю болезни в приложении РИА «Новости»

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С начала года жители Москвы, проходящие лечение в городских клиниках, получили доступ к электронному просмотру всех своих медицинских назначений, результатов исследований и общей информации о состоянии здоровья через мобильное приложение. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Это еще один шаг на пути к открытости московской медицины, на пути пациентоцентричности», — отметила заммэра.

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С момента запуска этой функции москвичи уже более миллиона раз посмотрели свою историю болезни через новый раздел «Мои госпитализации» на портале mos.ru и в приложении «ЕМИАС. ИНФО».

ЕМИАС объединила все медицинские учреждения Москвы и сделала возможным централизованный доступ к электронным медицинским картам пациентов, благодаря чему удалось реализовать новую функцию.

Сейчас система насчитывает около 22 миллионов электронных медицинских карт, на которые перешли все детские и взрослые поликлиники столицы.

Накануне Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президентру России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в столице.