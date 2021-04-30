Пациентов стационаров в Петербурге будут вакцинировать от коронавируса при выписке

Петербуржцам, которые не имеют противопоказаний, предложат прививаться по выходу из стационара. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по здравоохранению.

Возможность привиться будет у тех, кто находился на лечении в стационаре из-за обострения хронической болезни и при прохождении курса лечения. Сегодня такая вакцинация впервые пройдет в Городской больнице № 33 Колпино. Затем это распространится на другие медицинские учреждения, добавили в ведомстве.