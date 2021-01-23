Пациентов с проблемами ЖКТ назвали уязвимыми перед коронавирусом
Соответствующие выводы сделали специалисты Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Результаты их исследования опубликовал журнал Gastroenterology.
В ходе научной работы ученые частично опровергли мнение о безопасности продуктов питания в период пандемии. Ранее считалось, что попавший на пищу вирус нейтрализует желудочная кислота. Однако людям с рефлюксной болезнью рассчитывать на это нельзя.
При этом заболевании, указано в статье, кислота из желудка снова попадает в пищевод. У человека начинается изжога, а слизистая оболочка внутреннего органа повреждается. Спустя какое-то время клетки пищевода у пациентов с описанной проблемой изменяются — становятся похожи на клетки кишечника. Рецепторы последних способны связываться с коронавирусом.
Опасным продуктом при COVID-19 сочли грейпфрут. Его не стоит употреблять в пищу, если инфекция протекает на фоне кардиологического заболевания.