Пациентов с ОРВИ в Москве будут наблюдать дистанционно
В департаменте здравоохранения Москвы напомнили, что сейчас коронавирус подозревают при всех проявлениях ОРВИ. В самом начале заболевания симптомы различить сложно.
Мощности столичной амбулаторной службы наращивали с февраля, привлекая к работе молодых специалистов-ординаторов. Сейчас город готов к дополнительной нагрузке.
«Врачи будут вести динамическое наблюдение пациента в ежедневном режиме по телефону», — пояснили в депздраве.
Если состояние пациента ухудшится, специалист сможет оперативно поменять ему назначенное лечение и решить, необходима ли госпитализация.
При подозрении на пневмонию человека направят в амбулаторные центры, чтобы сделать ЭКГ, анализ крови и компьютерную томографию легких.
В Москве, по последним данным, 31 981 коронавирусных больных. С начала эпидемии в столице выздоровели 2267 заразившихся, скончался 261 пациент. Две трети умерших не обратились к врачу вовремя.