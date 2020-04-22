    22 апреля 2020, 14:10

    Пациентов с ОРВИ в Москве будут наблюдать дистанционно

    Александра Ломейко

    Столичные врачи присмотрят за пациентами с ОРВИ в дистанционном режиме. Аналогичным образом они будут наблюдать за состоянием тех москвичей, у которых COVID-19 протекает в легкой форме.

    В департаменте здравоохранения Москвы напомнили, что сейчас коронавирус подозревают при всех проявлениях ОРВИ. В самом начале заболевания симптомы различить сложно.

    Мощности столичной амбулаторной службы наращивали с февраля, привлекая к работе молодых специалистов-ординаторов. Сейчас город готов к дополнительной нагрузке.

    «Врачи будут вести динамическое наблюдение пациента в ежедневном режиме по телефону», — пояснили в депздраве.

    Если состояние пациента ухудшится, специалист сможет оперативно поменять ему назначенное лечение и решить, необходима ли госпитализация.

    При подозрении на пневмонию человека направят в амбулаторные центры, чтобы сделать ЭКГ, анализ крови и компьютерную томографию легких.

    В Москве, по последним данным, 31 981 коронавирусных больных. С начала эпидемии в столице выздоровели 2267 заразившихся, скончался 261 пациент. Две трети умерших не обратились к врачу вовремя.