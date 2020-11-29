Пациентов с COVID-19 в России за неделю умерло больше, чем за весь август

Всего за неделю в России количество умерших от коронавируса оказалось больше, чем число летальных случаев за весь август. После заражения скончались 3348 человек, при этом за последний месяц лета умерли 3213 пациентов.

Согласно информации оперштаба, в период с 23 по 29 ноября российские медики зафиксировали 3348 случаев смерти пациентов с COVID-19. При этом с 1 по 30 августа скончались 3212 человек. Более того, за прошедшую неделю количество летальных случаев превышало 500 три раза. Максимальное число выявили 26 ноября — 524 случая. Всего за время пандемии в России скончались 39 527 пациентов.

Медики за время распространения коронавируса зафиксировали 2 269 316 случаев инфицирования. За неделю положительные тесты получили 179 987 пациентов. Этот показатель почти достиг значений за весь сентябрь, когда коронавирус выявили у 180 967 человек. Вылечить за время пандемии удалось 1 761 457 человек.

Во всем мире число выявленных случаев болезни перевалило за 62 миллиона. Вспышку коронавируса объявили пандемией 11 марта. Вторая волна заражений началась осенью.