Пациентов с COVID-19 в России за неделю умерло больше, чем за весь август
Согласно информации оперштаба, в период с 23 по 29 ноября российские медики зафиксировали 3348 случаев смерти пациентов с COVID-19. При этом с 1 по 30 августа скончались 3212 человек. Более того, за прошедшую неделю количество летальных случаев превышало 500 три раза. Максимальное число выявили 26 ноября — 524 случая. Всего за время пандемии в России скончались 39 527 пациентов.
Медики за время распространения коронавируса зафиксировали 2 269 316 случаев инфицирования. За неделю положительные тесты получили 179 987 пациентов. Этот показатель почти достиг значений за весь сентябрь, когда коронавирус выявили у 180 967 человек. Вылечить за время пандемии удалось 1 761 457 человек.
Во всем мире число выявленных случаев болезни перевалило за 62 миллиона. Вспышку коронавируса объявили пандемией 11 марта. Вторая волна заражений началась осенью.