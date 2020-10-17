Пациентов с COVID-19 стали чаще госпитализировать в Москве

Количество новых случаев коронавируса в Москве за неделю выросло на 25,3%, а число госпитализированных выросло на 17% по сравнению с прошлой неделей. На ИВЛ в больницах находятся более 300 человек.

За последнюю неделю число новых случаев коронавируса выросло на 25,3% по сравнению с предыдущей. Количество госпитализаций также увеличилось — на 17%. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 318 пациентов, говорится на сайте правительства Москвы.

Большинство заболевший — люди от 18 до 45 лет, таких 42,9%. Москвичей от 46 до 65 лет меньше — 29,4%. Меньше всего пациентов от 66 до 79 лет и старше 80 (10,6%), а также детей — 13,1%.

Временные коечные места организовали в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское». Там есть все необходимое оборудование — рентгеновские аппараты, УЗИ и ИВЛ, томографы и так далее.

По информации сайта «Невские Новости», за сутки в столичные больницы привезли более 1,1 тысячи пациентов.