Пациентов предложили прививать от коронавируса перед выпиской из больницы
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предложил проводить вакцинацию пациентов из групп риска перед выпиской из больницы, но на добровольной основе. Об этом сообщило РИА «Новости».
Главным приоритетом в стране остаются пожилые люди и пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для этих групп процесс вакцинации нужно сделать максимально удобным, заявил Мурашко.
«Например, следует проводить вакцинацию перед выпиской пациентов из группы риска со стационарного лечения», — сказал министр здравоохранения, выступая на совещании с регионами по вопросам борьбы с ковидом и организации медпомощи в период нерабочих дней.
Такая вакцинация должна быть добровольной. А через три недели после первого укола в стационаре пациента должны приглашать на вторую инъекцию в поликлинику по месту жительства.
Мурашко также отметил, что ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной.
За минувшие сутки в России выявили 7770 новых случаев заражения коронавирусом. Это минимальный суточный прирост с сентября 2020 года.