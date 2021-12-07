ВОЗ рекомендовала не переливать плазму крови пациентам с ковидом

Пациентов с ковидом не рекомендуется лечить с помощью переливания плазмы крови уже переболевших людей. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Переливание кровяной плазмы выздоровевшего от COVID-19 не рекомендуется пациентам с COVID-19», — отметила женевская штаб-квартира ВОЗ. Цитату привел ТАСС.

Специалисты пояснили, что связанные с плазмой первоначальные ожидания не оправдались. Нынешняя информация говорит о том, что переливание плазмы крови не улучшает выживание при ковиде. Также этот метод лечения не уменьшает потребность в искусственной вентиляции легких. Переливание занимает большое количество времени и является дорогостоящим.

В связи с этим ВОЗ настоятельно рекомендовала не лечить плазмой крови тех, чье заболевание не является тяжелым. При этом пациентам в критическом состоянии тоже не рекомендуется делать переливание.

Как уточнили в ВОЗ, обновленные рекомендации подготовила группа международных экспертов. Ученые провели 16 исследований, в которых участвовали более 16 тысяч пациентов. Проделанная работа показала, что практически все хорошо информированные заболевшие предпочли бы не делать переливание.