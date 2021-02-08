Пациентам с диабетом посоветовали сделать прививку от коронавируса

«ФГБУ „НМИЦ эндокринологии“ Минздрава РФ рекомендует проведение вакцинации от COVID-19 больным сахарным диабетом первого и второго типа, с другими, более редкими вариантами диабета (кроме гестационного), с соблюдением противопоказаний и правил осторожности», — передало РИА «Новости» ее слова.

Эксперт отметила, что вакцинацию проходят те, кто не имеет медицинских противопоказаний, в том числе острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность, период грудного вскармливания и возраст до 18 лет.

Кроме того, дополнительными противопоказаниями к прививки больных сахарным диабетом являются острые осложнения — диабетический кетоацидоз, гиперосмолярное гипергликемическое состояние, лактатацидоз и тяжелая гипогликемия. Тем не менее врач принимает решение о вакцинации после общего осмотра пациента.