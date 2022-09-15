Пациентам с болезнями сердца разрешили заниматься спортом | 360°

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Пациентам с болезнями сердца разрешили заниматься спортом

Кардиолог Басова: при болезнях сердца можно заниматься спортом

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Кардиолог Дарья Басова рассказала, что проблемы с сердцем не являются противопоказанием для занятий спортом, но нужно придерживаться некоторых правил. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Врач рассказала, что в первую очередь необходимо отказаться от курения, в том числе пассивного. Также следует ограничить употребление алкоголя, соли, жирного и жареного. Важно избавиться от лишнего веса и поддерживать его на нужном уровне.

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В таком случае спорт только укрепит сердечно-сосудистую систему и повысит уровень выносливости сердца. Также он полезен для сна, нормализации уровня холестерина и давления. Кроме того, физические нагрузки помогают справляться со стрессом и способны повысить настроение.

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При сердечно-сосудистых заболеваниях оптимальными будут не слишком тяжелые тренировки два раза в неделю по полчаса-часу. Подходящие виды спорта: плавание, спортивная ходьба, гимнастика, езда на велосипедах или лыжах.

Басова отметила, что перед началом занятий в любом случае следует проконсультироваться с лечащим врачом.

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