Здоровье 23 ноября 2023, 08:56 Пациентам московских онкологических центров стали по-новому выдать рецепты Пациентам онкологических центров Москвы стали выдавать рецепты сроком до года Сайт мэра и правительства Москвы

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Пациенты московских центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), которым положена долгая лекарственная терапия, теперь смогут получить рецепты на срок от двух месяцев до года. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Врачи выписывают их тем, кто стоит на диспансерном учете и по состоянию здоровья нуждается в гормональной терапии. Пациентам больше не придется ежемесячно посещать медучреждение, чтобы получить новый рецепт или продлить старый.

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Заместитель руководителя департамента здравоохранения города Москвы Саида Гаджиева рассказала, что лечение пациентов с тяжелым диагнозом зачастую требует большого срока и комплекса методов и подходов. Например, пациенты с раком молочной железы часто проходят продолжительный курс терапии гормональными средствами.

«Теперь они могут получить длительные рецепты на такие препараты от двух месяцев до года. Эта возможность позволяет избежать лишних посещений, снижает нагрузку на врачей и освобождает время для обращений пациентов по другим поводам», — подчеркнула Гаджиева.

Она отметила, что в московских центрах амбулаторной онкологической помощи выписали уже свыше трех тысяч таких рецептов. При этом, как и раньше, пациент может записаться на прием к врачу при изменении самочувствия.

Показания к курсу терапии выясняют после окончания радикального лечения. Пациент может взять препарат для длительного применения в аптеке в том количестве и на то время, которые указаны в рецепте. Возможность получить лекарство на новый период открывается за семь календарных дней до того, как оно закончится у пациента.

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