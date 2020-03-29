Пациент с подтвержденным коронавирусом умер в Псковской области

Пациент с положительным тестом на коронавирус скончался в Псковской области. Точная причина его смерти пока не известна. У больного были тяжелые сопутствующие патологии легких.

Об этом сообщило РИА «Новости».

Главврач Алексей Васильев сообщил о скончавшемся несколько часов назад от коронавируса пациенте. Это первый в регионе случай смертельного исхода от этого заболевания. У пациента были тяжелые сопутствующие патологии в легких

Остальные пациенты, которые госпитализированы с этим диагнозом в регионе, находятся в удовлетворительном состоянии или в состоянии средней тяжести. Тяжелобольных пациентов там нет.

По последней информации, в России зафиксировали 1534 случая заболевания новым типом инфекции. Большая часть зараженных находится в Москве. Чтобы остановить распространение коронавируса, президент Владимир Путин объявил выходной неделю с 28 марта по 5 апреля. В эти дни в столице и Подмосковье приняли ряд дополнительных мер по борьбе с инфекцией. Там временно закрыли все кафе, бары и рестораны — они принимают заказы только на вынос.

По всей стране закрываются торговые центры, кинотеатры и ночные клубы. Власти призывают жителей как можно реже выходить из дома. Пенсионерам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями посоветовали соблюдать самоизоляцию и не выходить на улицу.