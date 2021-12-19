Пациент пролежал в больнице с коронавирусом рекордные 80 дней

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о пациенте, который пребывал в больнице более 80 дней с коронавирусом в своем организме. Об этом стало известно из фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

Пациент не заражал прочих и сильно страдал от того, что его не могли выпустить из бокса. До этого Попова, ссылаясь на зарубежные исследования, отмечала, что после перенесенного ковида человек продолжает выделять вирус до 90 дней. Для России рекордными тогда были 48 дней.

Тем временем ученые Имперского колледжа Лондона заявили, что лица, переболевшие ковидом, в пять раз сильнее подвержены риску повторного заражения новым штаммом «омикрон».

В ходе исследования специалисты пришли к выводу, что ранее естественный иммунитет защищал переболевших от повторного заражения на протяжении шести месяцев с вероятностью 85%. С появлением «омикрона» показатель снизился до 19%. При этом, по мнению ученых, две дозы вакцины Pfizer или AstraZeneca помогут защититься от «омикрона» только в 20% случаев, а при применении бустерной дозы уровень защиты повысится до 55–80%.