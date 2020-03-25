Пациент клиники в Коммунарке рассказал о визите Путина в больницу

Дмитрий Гаркави рассказал, что встреча с президентом стала для него большой неожиданностью.

«Вчера заходил Владимир Владимирович с Денисом Николаевичем (Проценко, главврач. — Прим. ред.) во время обхода. Это было неожиданно, никто не знал, что они придут. Быстро пообщались, он спросил, как здоровье, как здесь все происходит. Мы с Денисом Николаевичем рассказали. Пожелал мне выздоровления, сказал, хорошо, что я веду социальную активность. И ушел», — рассказал Дмитрий.

Владимир Путин, как и сотрудники клиники, был одет во все необходимые средства защиты. Отличал главу государства только цвет комбинезона — он был желтым.

Дмитрий Гаркави попал в больницу Коммунарки в прошлый четверг. Он сделал два теста на коронавирус и оба показали отрицательный результат. На десятый день пребывания в клинике ему должны сделать третий тест. Гаркави отметил, что чувствует себя хорошо.