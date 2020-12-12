Патриарх попросил перенесших COVID-19 прихожан стать донорами плазмы

Для людей, которые находятся в тяжелом состоянии процедура переливания плазмы может стать единственным шансом на выздоровление.

«Помочь им в этом — наш долг христианской любви», — говорится в обращении патриарха.

На стендах и на сайтах храмов появятся специальные объявления, где будет размещена вся необходимая информация для участия в этой акции.

Председатель Синодального отдела по церковной благотворительной и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон сказал, что переболевшие коронавирусной инфекцией могут не только радоваться своему выздоровлению, но и помочь тем, кто сейчас страдает от тяжелого течения болезни.

Как сообщило Ura.ru, ученые установили мутацию пяти генов у всех пациентов, кто перенес коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Специалисты сравнили показания 2 244 пациентов с данными, полученными от здоровых людей. Эксперты заявили, что возбудитель повлиял на работу иммунной системы, что привело к развитию тяжелой формы болезни.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 28 137 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии количество инфицированных выросло до 2 625 848 человек. Количество выздоровевших составило 2 085 958. Умерли 46 453 человека.