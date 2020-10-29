Патологоанатом перечислил «темные стороны» коронавируса

«Его видно невооруженным глазом», — отметила она.

В норме трахея — бледно-розовая, а при коронавирусе — ярко-красная, отечная, с эрозиями, с сошедшим эпителием. Легкие меняются до неузнаваемости. В норме каждое весит 300-400 граммов, но из-за инфекции оно увеличивается в три-четыре раза — до 1,3-1,7 килограмма. Легкие больше не воздушные, а плотные, как резина, блестящие, пружинистые, без воздуха.

Если поражено до 20% легких, это считается легкой степенью тяжести течения коронавируса. При таком развитии событий пациент способен выздороветь полностью, структура легких восстановится, от перенесенного заболевания не останется и следа с большой вероятностью. При поражении средней тяжести, до 50%, тоже возможно полное восстановление. Тем не менее в таком случае все уже зависит от возраста больного и наличия у него хронических заболеваний. На месте воспаления в легких может образоваться плотная соединительная ткань, тогда риски последствий возрастают. После таких пневмоний, и не только коронавирусных, часто идут осложнения: проблемы с дыханием и сердцем.

Болеть бессимптомно и при этом иметь большой процент поражения легких невозможно. Прогрессируя, коронавирус даст о себе знать.