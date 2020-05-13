Патологоанатом объяснил, как проводят диагностику смерти от коронавируса

Внештатный специалист по патологической анатомии Олег Зайратьянц рассказал, как ставят диагноз о смерти от коронавируса. Заключение выписывается, если у умершего пациента была пневмония и положительный ПЦР-тест.

Как уточнил врач, диагноз пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию устанавливается лишь после обязательного вскрытия.

«Есть четкие критерии, как ставить диагноз „коронавирусная инфекция“. Обнаруживается та или иная пневмония той или иной степени тяжести или имеется либо посмертный, либо при жизни положительный ПЦР-тест на коронавирус», — приводит РИА «Новости» слова Зайратьянца.

Он отметил, что также учитываются и сопутствующие заболевания пациента, течение которых из-за коронавируса становится тяжелым. «И в этих случаях это идет как смерть от коронавирусной инфекции», — рассказал Зайратьянц.

Однако специалист заметил, что в случае, если человек страдал от болезни сердца и перенес инфаркт, но в добавок к этому у него еще обнаружили COVID-19, то называть причиной его смерти именно коронавирус было бы неправильно. Как подчеркнул Зайратьянц, данные оперштаба по смертности — это точная информация, учитывающая результаты вскрытия.

На сегодняшний день в России выявили 242 271 случая заражения коронавирусом. Выздоровели больше 48 тысяч пациентов, летальным исходом закончились 2212 случаев.