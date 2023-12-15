Здоровье 15 декабря 2023, 15:53 Патофизиолог Степанов посоветовал метеозависимым людям во время непогоды отказаться от гаджетов

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Врач-патофизиолог Сергей Степанов в беседе с изданием Life рассказал, что метеозависимые люди во время плохих погодных условий должны отказаться от использования гаджетов. Таким образом они избавят себя от головных болей.

Как написал сайт «Аргументы и факты», головная боль возникает из-за снижения атмосферного давления. У людей расширяются сосуды, провоцируя болевые ощущения. Чаще всего это происходит у пожилых пациентов, а также тех, кто имеет сниженный иммунитет на фоне инфекционных заболеваний.

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Отказ от гаджетов, телевизора и чтения не даст боли усилиться, добавил медик.