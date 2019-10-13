Пассивных курильщиков в России стало на 40% меньше

Рак — следствие привычек. Их назвал Роспотребнадзор Подробнее

«По данным международных оценок, в РФ распространенность именно пассивного курения за время действия закона сократилась почти на 40%. Речь идет о нескольких миллионах человек. Социологическое исследование показало, что 8-9 из 10 бывших курильщиков поддерживают антитабачное законодательство», — пояснил Олег Салагай в ходе интервью.

Заместитель министра напомнил, что табакокурение способствует развитию неинфекционных заболеваний, которые смертельно опасны. Другими факторами являются употребление алкогольных напитков, сидячий образ жизни и неправильное питание.

Минздрав подсчитал, что каждый год в России до 300 тысяч человек умирают от заболеваний, связанных с курением. Всемирная организация здравоохранения назвала употребление табака одной из наиболее значительных угроз для человеческого здоровья. В мире каждый год умирает около 890 тысяч пассивных курильщиков.

Всероссийский центр изучения общественного мнения летом 2019 года провел опрос, который показал: более 50% зависимых от сигарет намерены в ближайшее время бросить эту вредную привычку.