Пассажиров «Сапсанов» начали проверять на коронавирус

Проверкой занимаются сотрудники Роспотребнадзора. Измерять температуру пассажирам будут до тех пор, пока на Московском вокзале Санкт-Петербурга не установят большой тепловизор. В Москве такое оборудование уже поставили, сообщил «Петербургский дневник».

Едущих первым классом беспокоить с измерением температуры не стали.

«Это профилактические меры гриппа и ОРВИ, в частности, коронавируса. Сейчас наблюдается падение эпидемиологического порога по гриппу и ОРВИ, поэтому наша задача следить, чтобы к нам ничего не приехало. Многие туристы из Китая прилетали в Москву, и чтобы добраться до Петербурга или наоборот, они пользуются скоростным транспортом, курсирующим между двумя столицами», — заявили в Роспотребнадзоре.