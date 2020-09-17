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    17 сентября 2020, 16:01

    «Партия пенсионеров» поддержала лицензирование врачей в России

    Алена Макаренко

    Необходимо добиваться повышения статуса врачей в России. С таким призывом выступил секретарь центрального совета «Партии пенсионеров» по здравоохранению, член президиума Общества врачей России Степан Фирстов. Его слова привело РИА ФАН.
    «Партия пенсионеров» поддержала лицензирование врачей в России

    «Врач у нас мало в чем участвует, врача никто не слушает. Врач у нас — это Советский Союз. Во всем мире врач давно субъект права. Это значит, что врач получает лицензию на свою деятельность, даже в Африке», — отметил он.

    Однако в России лицензию получает медицинская организация, поэтому врач не может самостоятельно принимать решение. Однако не бывает коллегиальной ответственности, только личная, это касается и медицины, отметил Фирстов.

    Медики навязывают своим пациентам дорогие лекарства, в продвижении которых участвуют. По словам эксперта, это порождает большое количество возмутительных ситуаций в сфере оказания медицинских услуг. Помимо этого, такое поведение способствует продаже в аптеках БАДов под видом лекарственных препаратов.

    «Если врач станет субъектом права, он может стоять за своего пациента до конца и говорить чиновнику: „У него такое заболевание, нельзя ему менять препарат“», — добавил Фирстов.

    Кроме того, он предложить создать профессиональные ассоциации врачей.

    Новости SMI.FM