«Партия пенсионеров» поддержала лицензирование врачей в России

«Врач у нас мало в чем участвует, врача никто не слушает. Врач у нас — это Советский Союз. Во всем мире врач давно субъект права. Это значит, что врач получает лицензию на свою деятельность, даже в Африке», — отметил он.

Однако в России лицензию получает медицинская организация, поэтому врач не может самостоятельно принимать решение. Однако не бывает коллегиальной ответственности, только личная, это касается и медицины, отметил Фирстов.

Медики навязывают своим пациентам дорогие лекарства, в продвижении которых участвуют. По словам эксперта, это порождает большое количество возмутительных ситуаций в сфере оказания медицинских услуг. Помимо этого, такое поведение способствует продаже в аптеках БАДов под видом лекарственных препаратов.

«Если врач станет субъектом права, он может стоять за своего пациента до конца и говорить чиновнику: „У него такое заболевание, нельзя ему менять препарат“», — добавил Фирстов.

Кроме того, он предложить создать профессиональные ассоциации врачей.