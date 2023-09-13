13 сентября 2023, 12:38
Паразитолог Завойкин посоветовал покупать яйца в больших супермаркетах
Яйца лучше всего покупать в сертифицированных точках продаж и в больших супермаркетах. Об этом сообщил инфекционист-паразитолог Валерий Завойкин сайту Blitz+.
По словам специалиста, продукция, которая поставляется в магазины, тщательно проверяется птицефабрикой, рисков заразиться сальмонеллезом в таком случае нет. Инфекцию можно подхватить после употребления сырых яиц от домашних кур.
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Завойкин отметил, что проверить качество продукта на стихийных рынках невозможно, сообщило Utro.ru.
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