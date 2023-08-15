Здоровье 15 августа 2023, 18:29 Паразитолог Морозов посоветовал покупать мясную продукцию в супермаркете

Читать 360tv в

Профессор института паразитологии Сеченовского Университета Евгений Морозов в разговоре с журналистами NEWS.ru порекомендовал покупать мясо в супермаркете, а не на рынке.

По словам эксперта, мясная продукция, которая продается в магазинах, проходит хорошую термическую обработку в отличие от той, что продают с рук.

Реклама

«Сезон шашлыков у нас традиционно опасен возможностью получить возбудители биогельминтоза. <…> Хорошо, если мясо куплено в супермаркете, там оно замороженное и все проверено», — сказал Морозов.

Мясо с личинками свиного цепня необходимо сразу же выбросить в мусорку, поскольку оно опасно здоровья, заключил паразитолог.