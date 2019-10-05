Парализованный француз сделал первые шаги благодаря умному экзоскелету. Видео

Американские ученые научились «читать мысли» человека Подробнее

Во Франции 28-летний молодой человек научился ходить благодаря новой модели экзоскелета. Аппарат подключается к мозгу пациента, считывает мысли и передвигается на основе данных ему команд. Благодаря этому мужчина-параплегик сделал первые шаги. Француз преодолел 100 метров.

«Это первый полуинвазивный мозговой имплантат, который активирует все четыре конечности», — рассказал французский нейрохирург Алим-Луи Бенаби.

Для эксперимента ученые пригласили пациента, тело которого парализовано из-за травмы шеи. В 2017 году мужчине внедрили два импланта с электродами, написал сайт RT. Они дают импульсы, а экзоскелет их считывает. Специальные сенсоры помогали пациенту перемещать свою руку и руку костюма.

Несмотря на подобные достижения данную модель экзоскелета еще нужно усовершенствовать. Пока что экзоскелет не позволяет человеку двигаться полностью самостоятельно. Тем не менее ученые довольны изобретением.

Экзоскелет весит 65 килограммов. В будущем разработчики хотят облегчить его. Однако пока что аппарат прикрепили к специальной страховочной конструкции, чтобы человек не пострадал.