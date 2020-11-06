Основной причиной появления панкреатита является двойной или даже тройной удар по поджелудочной железе. Негативное влияние на нее оказывают жирная пища, любой алкоголь и курение. Если суммировать эти факторы, станет понятно, что речь идет о застолье.

Об этом «360» сообщил гастроэнтеролог-гепатолог многопрофильного медицинского центра GVM international Сергей Вялов.

«Мы знаем, что поджелудочная железа повреждается большим количеством жиров животного происхождения. Второе — алкоголь. Любой алкоголь повреждает не только печень, но и поджелудочную железу. И третье, самое важное, о чем все практически забывают, это курение. Оно однозначно убивает поджелудочную железу. Это абсолютно праздничная история. На праздниках едим много вредного, запиваем алкоголем и закуриваем. Редко, когда проблемы возникают из-за аутоиммунных нарушений, когда наша собственная иммунная система начинает потихонечку убивать поджелудочную железу. Это наследственное или приобретается в течении жизни за счет каких-то других аутоиммунных проблем. Например, сахарный диабет или щитовидка», — уточнил эксперт.

Гастроэнтеролог добавил, что пищевые травления, кишечные бактериальные или вирусные инфекции на поджелудочную железу практически влиять не могут. Количество вырабатываемых в этих ситуациях токсинов абсолютно ничтожно, и не может вызвать воспаление или гибель клеток поджелудочной железы.

Российские врачи не подтвердили отравление блогера Алексея Навального. Ему диагностировали нарушение углеводного обмена и обострение хронического панкреатита. После проведения трех видов исследований диагноз «отравление» не подтвердился.