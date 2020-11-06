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    06 ноября 2020, 23:04

    «Панкреатит — это праздничная история». Врач рассказал, как его избежать

    Анастасия Кукова, Екатерина Земская

    Основной причиной появления панкреатита является двойной или даже тройной удар по поджелудочной железе. Негативное влияние на нее оказывают жирная пища, любой алкоголь и курение. Если суммировать эти факторы, станет понятно, что речь идет о застолье.
    «Панкреатит — это праздничная история». Врач рассказал, как его избежать

    Об этом «360» сообщил гастроэнтеролог-гепатолог многопрофильного медицинского центра GVM international Сергей Вялов.

    «Мы знаем, что поджелудочная железа повреждается большим количеством жиров животного происхождения. Второе — алкоголь. Любой алкоголь повреждает не только печень, но и поджелудочную железу. И третье, самое важное, о чем все практически забывают, это курение. Оно однозначно убивает поджелудочную железу. Это абсолютно праздничная история. На праздниках едим много вредного, запиваем алкоголем и закуриваем. Редко, когда проблемы возникают из-за аутоиммунных нарушений, когда наша собственная иммунная система начинает потихонечку убивать поджелудочную железу. Это наследственное или приобретается в течении жизни за счет каких-то других аутоиммунных проблем. Например, сахарный диабет или щитовидка», — уточнил эксперт.

    Гастроэнтеролог добавил, что пищевые травления, кишечные бактериальные или вирусные инфекции на поджелудочную железу практически влиять не могут. Количество вырабатываемых в этих ситуациях токсинов абсолютно ничтожно, и не может вызвать воспаление или гибель клеток поджелудочной железы.

    Российские врачи не подтвердили отравление блогера Алексея Навального. Ему диагностировали нарушение углеводного обмена и обострение хронического панкреатита. После проведения трех видов исследований диагноз «отравление» не подтвердился.