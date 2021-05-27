«Паниковать не следует». Вирусолог не увидел опасности в новых штаммах коронавируса

Новые версии коронавируса с мутациями, схожими с «британским» и «южноафриканским» вариантами, выявили в России. Новые возбудители распространяются достаточно локально, но даже в этом случае опасаться их не стоит. Как заявил в беседе с «360» вирусолог и профессор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, поводов для паники нет.

Специалист пояснил, что новые штаммы появляются постоянно. Когда вирус размножается, то на разных участках его генома происходят ошибки, которые приводят к мутациям.

«„Британский“ штамм отличается повышенной заразностью, но процент летальных исходов от него такой же, как от других штаммов. У „южноафриканской“ версии есть неприятное свойство. Он частично устойчив к антителам, которые вырабатываются благодаря вакцинам. То есть действуют они на него слабее, чем на исходный вирус. Но паниковать не следует. Оснований для этого нет», — подчеркнул Альтштейн.

Профессор отметил, что количество вариантов коронавируса может исчисляться тысячами, но подавляющее число просто размывается. Совсем не все варианты могут прийти в Россию. Поэтому ждать серьезных последствий от появления новых штаммов не стоит. Летальность от них останется такой же, как и от первоначальной версии возбудителя. Поэтому лучше пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя.