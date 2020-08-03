Доктор Рошаль назвал пандемию репетицией биологической войны

Пандемия коронавируса принесла в Россию сразу две напасти, она проверила на прочность систему здравоохранения и экономическую мощь страны. В стране была ранее выстроена прекрасная система биологической защиты, но сейчас она частично утеряна.

Об этом в интервью Forbes заявил президент Национальной медицинской палаты России, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований… это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны», — сказал Рошаль.

Он напомнил, что в свое время Китай выстроил свою систему по образцу Советского Союза. Но в России ее полностью сохранить не удалось.

Доктор Рошаль предположил, что тяжелых последствий России удалось избежать из-за невысокой плотности населения за пределами Москвы и Московской области. Он также связал низкие показатели смертности со своевременным закрытием границ и ограничением передвижения.

По мнению Рошаля, введенные на опережение запретительные меры дали врачам время подготовиться к биологической угрозе. Он признал, что санитарные потери неизбежны, но следует принять все меры, чтобы избежать экономической катастрофы.

«Помимо коронавируса, для России сейчас отягощающим моментом стало падение цен на нефть и связанное с этим ослабление курса рубля. Пришла не одна напасть, а две напасти. Нам важно не потерять промышленную кооперацию», — сказал врач.

Вирус «приходит и уходит», как оспа, холера или чума, которые не смогли уничтожить человечество. Но экономические потери могут оказаться очень тяжелыми.

Леонид Рошаль посоветовал россиянам не упускать шансы на сохранение здоровья и продолжать носить маски и перчатки. Он заявил, что сам продолжает пользоваться средствами индивидуальной защиты.

«Надо один раз посмотреть на больных, которые умирают, чтобы понять, что это не шутки. Поэтому, несмотря на снижение мер карантина, прошу всех беречь себя», — подчеркнул доктор Рошаль.

В июле заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков заявил, что пандемия показала неготовность мира противостоять угрозе биологического терроризма.