Пандемия коронавируса может развиваться по нескольким сценариям, однако даже при самом оптимистичном прогнозе 300 тысяч человек умрут от COVID-19 к марту 2021 года. Об этом говорится в совместном исследовании группы китайских ученых из Центра по контролю и профилактике заболеваний, Вооруженных сил и нескольких НИИ.

Группа проанализировала имеющиеся тенденции и пришла к выводу, что при наихудшем сценарии к марту общее число зарегистрированных случаев коронавируса в мире вырастет с нынешних 92 миллионов до 170 миллионов. А 20% от всех случаев COVID-19 придется на США.

После Штатов наиболее пострадавшими от вируса будут Индия (15,5 миллиона зарегистрированных случаев), Бразилия (15 миллионов) и Россия (шесть миллионов), считают эксперты.

К началу марта официальное число смертей от коронавируса может вырасти с нынешних двух миллионов до пяти, говорится в исследовании, выдержки из которого привела South China Morning Post.

Даже при самом оптимистичном сценарии, когда все будут соблюдать социальную дистанцию и носить маски, а в мире начнут действовать масштабные программы вакцинации, жертвами коронавируса к марту станут еще 300 тысяч человек, заявили ученые.

Основной проблемой они видят то, что коронавирус развивается, как и вирус гриппа. Это может привести к тому, что болезнь станет сезонной, что значительно осложнит борьбу с ней.