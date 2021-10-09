Пандемия продолжила серию антирекордов за сутки в России

В России за сутки коронавирус выявили у 29 362 человек, за это время выздоровели 21 049 пациентов, погибли — 968. Это новый рекорд с начала пандемии. Данные об этом опубликовал оперштаб.

Всего в стране за все время пандемии заразились 7 746 718 россиян, смогли побороть болезнь — 6 840 845, умерли — 215 453. За этот период врачи сделали 196,2 миллиона ПЦР-тестов.

В Москве за минувшие 24 часа медики нашли коронавирус у 6001 человека, из больниц выписали 2211 пациентов, скончались 70 жителей.

В Санкт-Петербурге заразившихся стало на 2717 человек больше, за сутки выздоровели 1878 пациентов, 61 человек умер.

Московская область замыкает тройку лидеров. В регионе врачи зафиксировали 1689 новых случаев заражения коронавирусом. За этот период выздоровели и выписались из больниц 1395 человек, погибли — пять.

В конце списка оперштаба стоят Чукотский и Ненецкий автономные округа. Там коронавирус нашли у 15 и 16 человек соответственно.

Ранее стало известно, что в России пересмотрят стоимость препаратов от коронавируса.